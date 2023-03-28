Частный самолет незаконно совершил посадку на лед Байкала

Замначальника добавил, что был составлен протокол по ст. 8.39 КоАП (нарушение режима охраны и использования окружающей среды на природных заповедниках). В пресс-службе подчеркнули, что полеты и приземления на территории заповедника строго регламентируются, т. к. появление любого воздушного судна может нанести серьезный ущерб редким и краснокнижным видам животных.