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Частный самолет незаконно совершил посадку на лед Байкала

Ведомости

Летевший из Новосибирска частный легкомоторный самолет совершил незаконную посадку на лед озера Байкал в Иркутской области, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед. Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ [Особо охраняемых природных территорий России] и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства», – рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.

Замначальника добавил, что был составлен протокол по ст. 8.39 КоАП (нарушение режима охраны и использования окружающей среды на природных заповедниках). В пресс-службе подчеркнули, что полеты и приземления на территории заповедника строго регламентируются, т. к. появление любого воздушного судна может нанести серьезный ущерб редким и краснокнижным видам животных.

Байкал – самое глубокое озеро на планете и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. Согласно данным Научно-просветительского центра (НПЦ) «Байкал», в озере обитает 1550 видов и разновидностей животных и 1085 – растительных организмов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных