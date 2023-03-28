Частный самолет незаконно совершил посадку на лед Байкала
Летевший из Новосибирска частный легкомоторный самолет совершил незаконную посадку на лед озера Байкал в Иркутской области, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
«Граждане пояснили, что следуют из Новосибирска, а на острове Ольхон у них была запланирована остановка на обед. Пришлось объяснять, что нахождение транспортного средства на льду акватории пролива Малое Море, в границах ООПТ [Особо охраняемых природных территорий России] и вне действующей переправы является нарушением действующего законодательства», – рассказал заместитель начальника отдела охраны территорий ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Евгений Рыжов.
Замначальника добавил, что был составлен протокол по ст. 8.39 КоАП (нарушение режима охраны и использования окружающей среды на природных заповедниках). В пресс-службе подчеркнули, что полеты и приземления на территории заповедника строго регламентируются, т. к. появление любого воздушного судна может нанести серьезный ущерб редким и краснокнижным видам животных.
Байкал – самое глубокое озеро на планете и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии. Согласно данным Научно-просветительского центра (НПЦ) «Байкал», в озере обитает 1550 видов и разновидностей животных и 1085 – растительных организмов.