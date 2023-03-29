В России спрос на виниловые пластинки с 2020 года вырос почти в четыре раза
Уточняется, что по итогам 2022 г. спрос на пластинки вырос на 51% по сравнению с 2021 г. Вместе с этим увеличился и спрос на виниловые проигрыватели, покупки которых выросли на 3% к показателям 2021 г. и на 102% – к 2020 г. Абсолютные показатели продаж не раскрываются.
По данным ресурса, средний чек на эти товары также увеличился. В частности, в прошлом году средняя стоимость виниловых пластинок составляла 2500 руб., что на 18% больше, чем в 2021 г., и на 36% – в 2020 г. Средний чек же на виниловый проигрыватель за год увеличился на 13% и составил 20 600 руб.
По словам главы InterMedia Евгения Сафронова, сегмент виниловых пластинок можно отнести к индустрии моды и стиля, а сами пластинки часто выступают в качестве украшения интерьера. По словам экспертов «Чек Индекса», спрос на виниловые пластинки связан с трендом нишевой моды на музыку на физических носителях. «Этот тренд фиксируется на протяжении нескольких лет по всему миру, наша страна не исключение. Считается, что виниловый звук мягче и естественнее», – отметили в компании.
В частности, спрос на винил в Великобритании по итогам 2021 г. вырос на 23,2% по сравнению с 2020 г. По данным Ассоциации розничных продавцов развлечений (ERA) Великобритании, продажи пластинок в 2021 г. составили £135,6 млн ($167,17 млн). Аналогичная ситуация сложилась в США. По данным аналитической компании MRC Data, в США в 2021 г. было продано 41,72 млн виниловых пластинок, что на 51,4% больше, чем в 2020 г. Аналитики пришли к выводу, что на винил тогда приходилось 38,3% всех продаж музыки в США и 50,4% – продаж музыки на физических носителях.