В России спрос на виниловые пластинки с 2020 года вырос почти в четыре раза

В частности, спрос на винил в Великобритании по итогам 2021 г. вырос на 23,2% по сравнению с 2020 г. По данным Ассоциации розничных продавцов развлечений (ERA) Великобритании, продажи пластинок в 2021 г. составили £135,6 млн ($167,17 млн). Аналогичная ситуация сложилась в США. По данным аналитической компании MRC Data, в США в 2021 г. было продано 41,72 млн виниловых пластинок, что на 51,4% больше, чем в 2020 г. Аналитики пришли к выводу, что на винил тогда приходилось 38,3% всех продаж музыки в США и 50,4% – продаж музыки на физических носителях.