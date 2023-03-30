Корреспондент Wall Street Journal был задержан ФСБ по подозрению в шпионаже
Корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ России.
«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», – говорится в сообщении службы.
В ФСБ добавили, что следственное управление службы возбудило в отношении Гершковича уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). По данным спецслужбы, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
29 марта издание «Вечерние ведомости» сообщило, что у ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге «силовики в гражданской одежде завели человека с натянутым на голову свитером» в микроавтобус. Позже PR-специалист Ярослав Ширшиков, с которым Гершкович договаривался о встрече на 30 марта, сообщил, что он давал интервью Гершковичу около двух недель назад. По словам Ширшикова, журналиста WSJ интересовало, «в первую очередь, отношение к ЧВК "Вагнер" в обществе».
Журналист Дмитрий Колезев (признан иноагентом в РФ) рассказал, что Гершкович мог посетить и другие города Свердловской области, где находятся оборонные предприятия.