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Общество

СГУПС пояснил ситуацию с выплатами стипендий студентам

Ведомости

Задержка выплаты стипендий в январе – это следствие несвоевременного поступления федеральной субсидии, пояснила «Ведомостям» начальник центра по связям с общественностью Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) Светлана Павлова.

По ее словам, университет – это бюджетное учреждение, финансовое обеспечение которого осуществляется путем выделения субсидий из федерального бюджета, в том числе на выплату стипендии обучающимся. «Финансирование расходов на выплату стипендий поступило на лицевой счет университета 25 января, то есть в последний день, когда стипендия подлежала выплате. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных учреждений строго регламентировано», – отметила она.

Заявка на кассовый расход на перечисление стипендии направлена университетом в казначейство 26 января, стипендия была зачислена студентам 30 января с учетом двух выходных дней. Павлова отмечает, что утверждение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о том, что выплата стипендии студентам осуществилась после вмешательства ведомства, не соответствует действительности.

«Представление, а не предостережение Новосибирской транспортной прокуратуры поступило в университет по электронной почте 27 января, в то время как уже 26 января университетом были выполнены все необходимые действия для перечисления стипендии», – заключила она.

Ранее «Ведомости» писали, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура обязала ряд сибирских транспортных вузов и техникумов выплатить долги по стипендии 8765 студентам за 2023 г. Общий размер задолженности за январь и февраль составил более 28 млн руб.

Представитель пресс-службы прокуратуры пояснил «Ведомостям», что речь шла о задержках по выплате государственной академической и социальной стипендий. Главная причина происшедшего – недофинансирование со стороны учредителей, которым были подведомственны вузы.

Ранее по теме: Прокуратура обязала техникумы и вузы выплатить долг по стипендиям на 28 млн рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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