СГУПС пояснил ситуацию с выплатами стипендий студентам
Задержка выплаты стипендий в январе – это следствие несвоевременного поступления федеральной субсидии, пояснила «Ведомостям» начальник центра по связям с общественностью Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) Светлана Павлова.
По ее словам, университет – это бюджетное учреждение, финансовое обеспечение которого осуществляется путем выделения субсидий из федерального бюджета, в том числе на выплату стипендии обучающимся. «Финансирование расходов на выплату стипендий поступило на лицевой счет университета 25 января, то есть в последний день, когда стипендия подлежала выплате. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных учреждений строго регламентировано», – отметила она.
Заявка на кассовый расход на перечисление стипендии направлена университетом в казначейство 26 января, стипендия была зачислена студентам 30 января с учетом двух выходных дней. Павлова отмечает, что утверждение Западно-Сибирской транспортной прокуратуры о том, что выплата стипендии студентам осуществилась после вмешательства ведомства, не соответствует действительности.
«Представление, а не предостережение Новосибирской транспортной прокуратуры поступило в университет по электронной почте 27 января, в то время как уже 26 января университетом были выполнены все необходимые действия для перечисления стипендии», – заключила она.
Ранее «Ведомости» писали, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура обязала ряд сибирских транспортных вузов и техникумов выплатить долги по стипендии 8765 студентам за 2023 г. Общий размер задолженности за январь и февраль составил более 28 млн руб.
Представитель пресс-службы прокуратуры пояснил «Ведомостям», что речь шла о задержках по выплате государственной академической и социальной стипендий. Главная причина происшедшего – недофинансирование со стороны учредителей, которым были подведомственны вузы.