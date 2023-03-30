СГУПС пояснил ситуацию с выплатами стипендий студентам

По ее словам, университет – это бюджетное учреждение, финансовое обеспечение которого осуществляется путем выделения субсидий из федерального бюджета, в том числе на выплату стипендии обучающимся. «Финансирование расходов на выплату стипендий поступило на лицевой счет университета 25 января, то есть в последний день, когда стипендия подлежала выплате. Казначейское обслуживание операций со средствами бюджетных учреждений строго регламентировано», – отметила она.