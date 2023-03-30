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СЖР и Минцифры разработают статус ветерана военной журналистики

Ведомости

Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры разрабатывает новый статус для военкоров, он может называться «ветеран военной журналистики», заявил глава СЖР Владимир Соловьев.

 »Кроме почета и уважения, важно, чтобы человек получал и материальные блага после работы в горячих точках», — отметил Соловьев (цитата по ТАСС).

По его словам, статус будет присваиваться журналистам, которые работают в горячих точках, а также тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России. Он будет также сопровождаться льготами.

В июле 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил наделить военных корреспондентов, работающих в рамках спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий.

Госдума ранее единогласно приняла в первом чтении законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных