СЖР и Минцифры разработают статус ветерана военной журналистики
Союз журналистов России (СЖР) совместно с Минцифры разрабатывает новый статус для военкоров, он может называться «ветеран военной журналистики», заявил глава СЖР Владимир Соловьев.
»Кроме почета и уважения, важно, чтобы человек получал и материальные блага после работы в горячих точках», — отметил Соловьев (цитата по ТАСС).
По его словам, статус будет присваиваться журналистам, которые работают в горячих точках, а также тем, кто живет и работает постоянно на новых территориях России. Он будет также сопровождаться льготами.
В июле 2022 г. спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил наделить военных корреспондентов, работающих в рамках спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий.
Госдума ранее единогласно приняла в первом чтении законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий.