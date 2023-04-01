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Общество

Суд в Петербурге арестовал двух россиян по обвинению в перевозке 200 кг кокаина

Ведомости

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу двух россиян, которые ранее были задержаны при извлечении кокаина из установленного на прицепе контейнера. Об этом в субботу сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.

Суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в отношении Дмитрия Антипова и Александра Маркова. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (попытка контрабанды наркотиков в особо крупном размере). Полиция задержала мужчин в четверг, 30 марта, «в момент извлечения ими кокаина из скрытых полостей под обшивкой потолка контейнера, установленного на прицепе-контейнеровозе», говорится в сообщении. 

Антипова и Маркова арестовали до 29 мая. Оба свою вину признали, говорится в сообщении. 

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о пресечении полицейскими деятельности международной наркогруппировки, которая поставляла кокаин в РФ из стран Латинской Америки. По данным Волк, тайник с наркотиками задержанные оборудовали в перевозившем фрукты грузовом автомобиле. Стоимость изъятого кокаина, как уточнили в МВД, превышает 800 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных