Суд в Петербурге арестовал двух россиян по обвинению в перевозке 200 кг кокаина
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу двух россиян, которые ранее были задержаны при извлечении кокаина из установленного на прицепе контейнера. Об этом в субботу сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов города.
Суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в отношении Дмитрия Антипова и Александра Маркова. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (попытка контрабанды наркотиков в особо крупном размере). Полиция задержала мужчин в четверг, 30 марта, «в момент извлечения ими кокаина из скрытых полостей под обшивкой потолка контейнера, установленного на прицепе-контейнеровозе», говорится в сообщении.
Антипова и Маркова арестовали до 29 мая. Оба свою вину признали, говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о пресечении полицейскими деятельности международной наркогруппировки, которая поставляла кокаин в РФ из стран Латинской Америки. По данным Волк, тайник с наркотиками задержанные оборудовали в перевозившем фрукты грузовом автомобиле. Стоимость изъятого кокаина, как уточнили в МВД, превышает 800 млн руб.