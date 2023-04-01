Суд в Петербурге арестовал двух россиян по обвинению в перевозке 200 кг кокаина

Суд рассмотрел ходатайства следствия об избрании мер пресечения в отношении Дмитрия Антипова и Александра Маркова. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.5 ст.228.1 УК РФ (попытка контрабанды наркотиков в особо крупном размере). Полиция задержала мужчин в четверг, 30 марта, «в момент извлечения ими кокаина из скрытых полостей под обшивкой потолка контейнера, установленного на прицепе-контейнеровозе», говорится в сообщении.