Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве

Предложение увеличить размер страховой выплаты в случае гибели человека на производстве поступило от премьер-министра Михаила Мишустина в конце ноября 2022 г. Он отметил, что максимальная защита сотрудников от возможных угроз на рабочем месте является безусловным приоритетом для властей, однако избежать трагедии удается далеко не всегда, поэтому необходимо обеспечить помощь и поддержку семей, которые оказались в подобной ситуации.