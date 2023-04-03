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Общество

Путин подписал закон об увеличении выплаты при смерти на производстве

Ведомости

Размер страховой выплаты семье при наступлении несчастного случая на производстве и при профессиональном заболевании будет увеличен в два раза, до 2 млн руб. Такой закон подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«[Законопроектом] предлагается установить единовременную страховую выплату в случае смерти застрахованного в результате наступления страхового случая в размере 2 млн руб. в отношении страховых случаев (смерть застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания), произошедших со дня вступления в силу федерального закона», – сказано в тексте пояснительной записки.

Предложение увеличить размер страховой выплаты в случае гибели человека на производстве поступило от премьер-министра Михаила Мишустина в конце ноября 2022 г. Он отметил, что максимальная защита сотрудников от возможных угроз на рабочем месте является безусловным приоритетом для властей, однако избежать трагедии удается далеко не всегда, поэтому необходимо обеспечить помощь и поддержку семей, которые оказались в подобной ситуации.

В пояснительной записке также уточнялось, что размер единовременной страховой выплаты в 1 млн руб. при наступлении несчастного случая на производстве оставался неизменным с 2014 г. Законопроект был принят Госдумой 16 марта, одобрен Советом Федерации — 29 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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