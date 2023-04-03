Гатчина стала столицей Ленинградской области
Власти Ленинградской области выбрали столицей региона город Гатчину. Закон об этом подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, документ опубликован на сайте администрации.
«Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона», — сообщили в пресс-службе администрации.
Закон вступил в силу 3 апреля.
29 марта депутаты законодательного собрания региона приняли сразу в трех чтениях изменения в Устав Ленинградской области, согласно которым в документе появилась отдельная статья «Столица Ленинградской области». Она наделяет Гатчину статусом столицы региона.
Гатчина находится в 42 км от Санкт-Петербурга. В сентябре 2020 г. Дрозденко сообщил, что Гатчина получит статус столицы. В пресс-службе администрации отметили, что вместе с Гатчиной власти рассматривали еще несколько вариантов. Город был выбран из-за хорошей логистики. В апреле 2021 г. в Уставе за городом был закреплен статус места размещения органов государственной власти области.
До этого в регионе не было постоянной столицы, этот статус каждый год получали разные города. В 2018 г. столицей был Выборг, в 2019 г. — Бокситогорск, а в 2020 г. — Всеволжск.