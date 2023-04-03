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Гатчина стала столицей Ленинградской области

Ведомости

Власти Ленинградской области выбрали столицей региона город Гатчину. Закон об этом подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, документ опубликован на сайте администрации.

«Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал областной закон, вносящий изменения в Устав Ленинградской области в части наделения города Гатчины статусом столицы региона», — сообщили в пресс-службе администрации.

Закон вступил в силу 3 апреля.

29 марта депутаты законодательного собрания региона приняли сразу в трех чтениях изменения в Устав Ленинградской области, согласно которым в документе появилась отдельная статья «Столица Ленинградской области». Она наделяет Гатчину статусом столицы региона.

Гатчина находится в 42 км от Санкт-Петербурга. В сентябре 2020 г. Дрозденко сообщил, что Гатчина получит статус столицы. В пресс-службе администрации отметили, что вместе с Гатчиной власти рассматривали еще несколько вариантов. Город был выбран из-за хорошей логистики. В апреле 2021 г. в Уставе за городом был закреплен статус места размещения органов государственной власти области.

До этого в регионе не было постоянной столицы, этот статус каждый год получали разные города. В 2018 г. столицей был Выборг, в 2019 г. — Бокситогорск, а в 2020 г. — Всеволжск. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных