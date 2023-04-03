Гатчина стала столицей Ленинградской области

Гатчина находится в 42 км от Санкт-Петербурга. В сентябре 2020 г. Дрозденко сообщил, что Гатчина получит статус столицы. В пресс-службе администрации отметили, что вместе с Гатчиной власти рассматривали еще несколько вариантов. Город был выбран из-за хорошей логистики. В апреле 2021 г. в Уставе за городом был закреплен статус места размещения органов государственной власти области.