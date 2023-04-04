Ракова и Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета
Экс-замглавы Министерства просвещения Марина Ракова, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев и несколько других фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) признали вину, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
«Обвинение понятно, вину признаю полностью по всем эпизодам», – заявила Ракова.
Вину по всем эпизодам признал и Зуев. Бывшие сотрудники ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин и гражданский муж Раковой Артур Стеценко также признали вину. Бывший проректор РАНХиГС Иван Федотов признал вину лишь частично, не согласившись с квалификацией преступления, а бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова заявила, что отношение к обвинению выскажет в ходе прений.
Судебный процесс начался в Никулинском суде 6 марта. Прокурор несколько заседаний оглашал обвинительное заключение в отношении фигурантов, после этого подсудимые высказали свое отношение к инкриминируемым им преступлениям. По делу проходят 97 свидетелей.
Как установило следствие МВД, Ракова с октября 2018 г. по март 2020 г. совместно с другими фигурантами и неустановленными соучастниками обеспечила заключение двух договоров с «Шанинкой» на оказание услуг и разработку образовательных проектов. МВД полагает, что в продолжение преступного умысла руководители учебного заведения представили заведомо фиктивные результаты работ по договорам, тем самым похитив около 22 млн руб. бюджетных средств.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, было возбуждено по факту хищения денег у Фонда новых форм развития образования, выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.