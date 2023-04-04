Ракова и Зуев признали вину в хищениях средств из бюджета

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, было возбуждено по факту хищения денег у Фонда новых форм развития образования, выделенных в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» нацпроекта «Образование». По версии следствия, Зуев вступил в преступный сговор с Раковой и Заком в 2018 г., когда занимал должность директора Института общественных наук РАНХиГС, чтобы похитить денежные средства вуза. Втроем они фиктивно трудоустроили двенадцать сотрудников Минпросвещения по совместительству на должности научных сотрудников института, рассказали в МВД.