Комитет ГД поддержал поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС
Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Изменение вносится ко второму чтению законопроекта «О гражданстве». Помимо дискредитации армии, причиной лишения приобретенного гражданства может стать дезертирство и нарушение территориальной целостности России.
Кроме того, профильный комитет Госдумы одобрил поправку о прекращении приобретенного гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности РФ.
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве» в конце декабря 2021 г. Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России. Речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию и др.
В первом чтении законопроект был принят 5 апреля 2022 г. В октябре того же года Путин внес ко второму чтению поправку, согласно которой приобретенного гражданства могут лишить за дискредитацию армии. Ранее сегодня, 5 апреля, заместитель председателя профильного комитета Госдумы Артем Туров сообщил, что нижняя палата планирует рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля.