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Комитет ГД поддержал поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

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Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает ТАСС. 

Изменение вносится ко второму чтению законопроекта «О гражданстве». Помимо дискредитации армии, причиной лишения приобретенного гражданства может стать дезертирство и нарушение территориальной целостности России. 

Кроме того, профильный комитет Госдумы одобрил поправку о прекращении приобретенного гражданства за действия, угрожающие национальной безопасности РФ.

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве» в конце декабря 2021 г. Документ предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России. Речь идет о гражданах бывшего СССР, их детях, участниках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию и др.

В первом чтении законопроект был принят 5 апреля 2022 г. В октябре того же года Путин внес ко второму чтению поправку, согласно которой приобретенного гражданства могут лишить за дискредитацию армии. Ранее сегодня, 5 апреля, заместитель председателя профильного комитета Госдумы Артем Туров сообщил, что нижняя палата планирует рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных