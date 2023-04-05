Комитет ГД поддержал поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

В первом чтении законопроект был принят 5 апреля 2022 г. В октябре того же года Путин внес ко второму чтению поправку, согласно которой приобретенного гражданства могут лишить за дискредитацию армии. Ранее сегодня, 5 апреля, заместитель председателя профильного комитета Госдумы Артем Туров сообщил, что нижняя палата планирует рассмотреть законопроект во втором и третьем чтениях 11 апреля.