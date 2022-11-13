В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

Президент внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР.