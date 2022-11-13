В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС
В Госдуму России поступила поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой за дискредитацию Вооруженных сил РФ и распространение «фейков» о российской армии могут лишить приобретенного гражданства, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Поправку к законопроекту, принятому в первом чтении в апреле, внес президент. В документ добавлены несколько статей Уголовного кодекса: о нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации (284.1), распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3), публичных призывах к действиям против территориальной целостности РФ (280.1), а также публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии (280.3).
В принятом в первом чтении законопроекте лишать гражданства предлагалось, как отмечает агентство, в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Президент внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР.
В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать о новой процедуре лишения россиян гражданства, после того как бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, 14 марта выбежавшая в прямом эфире вечернего «Времени» с плакатом против специальной военной операции на Украине, получила работу в немецком издании Die Welt.