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В Госдуму внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС

Ведомости

В Госдуму России поступила поправка к законопроекту о гражданстве, согласно которой за дискредитацию Вооруженных сил РФ и распространение «фейков» о российской армии могут лишить приобретенного гражданства, передает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Поправку к законопроекту, принятому в первом чтении в апреле, внес президент. В документ добавлены несколько статей Уголовного кодекса: о нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации (284.1), распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (207.3), публичных призывах к действиям против территориальной целостности РФ (280.1), а также публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии (280.3).

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В принятом в первом чтении законопроекте лишать гражданства предлагалось, как отмечает агентство, в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Президент внес в Госдуму законопроект о гражданстве в конце декабря 2021 г. Законопроект предусматривает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при получении ими гражданства России – это граждане бывшего СССР, их дети, участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию, а также те, кто имеет близких родственников – россиян и имел родственников, постоянно проживавших в Российской империи или СССР. 

В апреле спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать о новой процедуре лишения россиян гражданства, после того как бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, 14 марта выбежавшая в прямом эфире вечернего «Времени» с плакатом против специальной военной операции на Украине, получила работу в немецком издании Die Welt.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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