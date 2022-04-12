Инициатива Володина о лишении гражданства ведущих себя «предательски» россиян вызвала дискуссию

Инициатива Володина о лишении гражданства ведущих себя «предательски» россиян вызвала дискуссиюСейчас закон не позволяет принимать такие решения
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил подумать о новой процедуре лишения россиян гражданства, после того как бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, 14 марта выбежавшая в прямом эфире вечернего «Времени» с плакатом против специальной военной операции на Украине, получила работу в немецком издании Die Welt. «Есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают «печеньки госдепа», – написал Володин в своем Telegram-канале 11 апреля.
Далее он пояснил, что в Die Welt Овсянникова теперь «будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия украинским неонацистам, введение ограничительных мер против России и отправку наемников на Украину». «Для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», – резюмировал спикер Госдумы.
12 апреля в полемику с однопартийцем из Госдумы вступил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас («Единая Россия»). «Гражданство – устойчивая правовая связь человека и государства. Это не только права, но и обязанности, – написал он в Telegram-канале. – Почему нужно «лишить», а правильнее освободить от обязательств перед страной и людьми кого-то, кто ведет себя сомнительно или даже преступно, мне точно не понять».
Вопрос гражданства регламентирует ст. 6 Конституции. Оно приобретается и прекращается в соответствии с законом, «является единым и равным независимо от оснований приобретения», при этом россиянин не может быть лишен гражданства. В законе о гражданстве также сказано, что гражданин не может быть лишен российского паспорта. Исключение составляют те, кто получил его не по рождению и при этом совершил экстремистское или террористическое преступление либо оформил неправильные документы. К примеру, в июне 2020 г. гражданство России потерял уроженец Украины Алексей Новиков, осужденный за попытку вступить в террористическое «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).
Сейчас лишить гражданства по рождению можно только на основании личного заявления, другого не допускает Конституция, «нравится это или нет», утверждает бывший заместитель директора ФМС (упразднена в 2016 г.), профессор Государственного университета управления Владимир Волох. По его словам, «есть факты, когда люди предают страну и фактически разрывают связь с нашим гражданством»: «Но если норма Конституции не соответствует той ситуации, которая сейчас есть в стране, в мире, то надо думать о ее изменении».
Но конституционный запрет при желании можно обойти, полагает близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей». В частности, и сейчас лишить гражданства можно тех, кто получил его не по рождению. Значит, можно установить схожее правило для всех россиян, говорит собеседник, а вопрос о соответствии такой нормы Основному закону впоследствии определит Конституционный суд. Как показывает практика, он оставляет такие вопросы на усмотрение законодателя, отмечает источник.
«Заявления по поводу лишения гражданства носят скорее политический характер», – считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Вопрос о гражданстве регулируется Всеобщей декларацией прав человека, принятой в 1948 г. Генеральной ассамблеей ООН. В ней говорится, что никто не может быть произвольно лишен своего гражданства. СССР при голосовании отказался поддержать эту декларацию, и запрет на лишение гражданства появился лишь после распада Союза.