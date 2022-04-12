Инициатива Володина о лишении гражданства ведущих себя «предательски» россиян вызвала дискуссию

Вопрос гражданства регламентирует ст. 6 Конституции. Оно приобретается и прекращается в соответствии с законом, «является единым и равным независимо от оснований приобретения», при этом россиянин не может быть лишен гражданства. В законе о гражданстве также сказано, что гражданин не может быть лишен российского паспорта. Исключение составляют те, кто получил его не по рождению и при этом совершил экстремистское или террористическое преступление либо оформил неправильные документы. К примеру, в июне 2020 г. гражданство России потерял уроженец Украины Алексей Новиков, осужденный за попытку вступить в террористическое «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).