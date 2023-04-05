В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных на майские праздники
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, следует из электронной базы нижней палаты.
«В России уже был прецедент установления «длинных майских» праздников, благодаря которому граждане ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче», — сказано в тексте пояснительной записки.
Уточняется, что поправки предлагается внести в ст. 112 Трудового кодекса. Согласно тексту законопроекта, длинные выходные в период майских праздников могут быть установлены за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Таким образом, новогодние каникулы будут закреплены с 1 по 3 января, а майские праздники будут продолжаться с 1 по 9 мая.
Авторами законопроекта являются вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, председатель фракции Алексей Нечаев, а также депутаты Георгий Арапов, Анна Скрозникова, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев.
По словам Даванкова, принятие законопроекта приведет к развитию внутреннего туризма, а также «будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический». Об этом он заявил в разговоре с «РИА Новости». При этом указанная мера не приведет к уменьшению или увеличению рабочих и праздничных дней, следует из пояснительной записки.
В этом году майские праздники разделены на два периода: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 мая по 9 мая.