В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных на майские праздники

По словам Даванкова, принятие законопроекта приведет к развитию внутреннего туризма, а также «будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический». Об этом он заявил в разговоре с «РИА Новости». При этом указанная мера не приведет к уменьшению или увеличению рабочих и праздничных дней, следует из пояснительной записки.