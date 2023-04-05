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В Госдуму внесли законопроект о длинных выходных на майские праздники

Ведомости

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, следует из электронной базы нижней палаты.

«В России уже был прецедент установления «длинных майских» праздников, благодаря которому граждане ощутили поддержку государства, улучшилось их социально-психологическое самочувствие, что позволило провести больше времени с членами семьи в теплые дни на даче», — сказано в тексте пояснительной записки. 

Уточняется, что поправки предлагается внести в ст. 112 Трудового кодекса. Согласно тексту законопроекта, длинные выходные в период майских праздников могут быть установлены за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Таким образом, новогодние каникулы будут закреплены с 1 по 3 января, а майские праздники будут продолжаться с 1 по 9 мая. 

Авторами законопроекта являются вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков, председатель фракции Алексей Нечаев, а также депутаты Георгий Арапов, Анна Скрозникова, Сангаджи Тарбаев и Антон Ткачев. 

По словам Даванкова, принятие законопроекта приведет к развитию внутреннего туризма, а также «будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический». Об этом он заявил в разговоре с «РИА Новости». При этом указанная мера не приведет к уменьшению или увеличению рабочих и праздничных дней, следует из пояснительной записки. 

В этом году майские праздники разделены на два периода: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 мая по 9 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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