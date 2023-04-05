Латвийский парламент вернул обязательный призыв в армию

Согласно принятому закону, после исполнения 18 лет мужчина, продолжающий получать любое образование, кроме высшего, подлежит призыву в гособорону в течение одного года после окончания этого учебного заведения. Если же гражданин получает высшее образование, но продолжает обучаться в учреждении до 24 лет – то он подлежит призыву в течение одного года по достижении 24-летнего возраста.