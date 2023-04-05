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Латвийский парламент вернул обязательный призыв в армию

Ведомости

Сейм (парламент) Латвии в третьем – заключительном – чтении принял закон о введении обязательной службы в государственной обороне. Об этом сообщила пресс-служба сейма.

«Граждане Латвии – мужчины – могут быть призваны в Службу национальной обороны в течение года после достижения 18-летнего возраста», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что первый призыв начнется 1 июля 2023 г. 

Согласно принятому закону, после исполнения 18 лет мужчина, продолжающий получать любое образование, кроме высшего, подлежит призыву в гособорону в течение одного года после окончания этого учебного заведения. Если же гражданин получает высшее образование, но продолжает обучаться в учреждении до 24 лет – то он подлежит призыву в течение одного года по достижении 24-летнего возраста.

Срок службы составит 11 месяцев либо пять лет по 21 дню в году. После ее прохождения военнослужащие переводятся в запас и будут обязаны периодически проходить обучение. Также в качестве альтернативы позволяется вступить в гражданскую службу государственной обороны тем, кто по религиозным или личным убеждениям не может нести военную службу.

За неявку без уважительной причины по повестке в министерство обороны страны может быть вынесено предупреждение, а также штраф до 350 евро. При этом за уклонение от службы уже в момент этой службы предусмотрено уголовное наказание.

Армейский призыв в Латвии действовал с 1992 по 2006 г. После его отмены сеймом Латвия полностью перешла на формирование контрактной армии. Сейчас такая служба действует в соседних Эстонии и Литве, а также в Финляндии и Норвегии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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