Латвийский парламент вернул обязательный призыв в армию
Сейм (парламент) Латвии в третьем – заключительном – чтении принял закон о введении обязательной службы в государственной обороне. Об этом сообщила пресс-служба сейма.
«Граждане Латвии – мужчины – могут быть призваны в Службу национальной обороны в течение года после достижения 18-летнего возраста», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что первый призыв начнется 1 июля 2023 г.
Согласно принятому закону, после исполнения 18 лет мужчина, продолжающий получать любое образование, кроме высшего, подлежит призыву в гособорону в течение одного года после окончания этого учебного заведения. Если же гражданин получает высшее образование, но продолжает обучаться в учреждении до 24 лет – то он подлежит призыву в течение одного года по достижении 24-летнего возраста.
Срок службы составит 11 месяцев либо пять лет по 21 дню в году. После ее прохождения военнослужащие переводятся в запас и будут обязаны периодически проходить обучение. Также в качестве альтернативы позволяется вступить в гражданскую службу государственной обороны тем, кто по религиозным или личным убеждениям не может нести военную службу.
За неявку без уважительной причины по повестке в министерство обороны страны может быть вынесено предупреждение, а также штраф до 350 евро. При этом за уклонение от службы уже в момент этой службы предусмотрено уголовное наказание.
Армейский призыв в Латвии действовал с 1992 по 2006 г. После его отмены сеймом Латвия полностью перешла на формирование контрактной армии. Сейчас такая служба действует в соседних Эстонии и Литве, а также в Финляндии и Норвегии.