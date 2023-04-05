Хуснуллин сообщил о восстановлении 4000 энергетических объектов в новых регионах
На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях было восстановлено 4000 энергетических объектов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время совещания с членами Совбеза.
«За прошедший год построено, реконструировано и восстановлено 9500 объектов. Из 9500 объектов порядка 4000 объектов – это объекты энергетики и инженерные сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона», – сказал он.
Хуснуллин отметил, что главной задачей было обеспечение людей светом, газом, отоплением. «Эта задача была решена практически полностью», – добавил вице-премьер.
По словам Хуснуллина, всего будет восстановлено 6,2 млн кв. м жилья, также будет построено 1,5 млн кв. м в ближайшее время. Он отметил, что в Мариуполе было восстановлено 11 000 домов. «Это та работа, которую в ближайшее время нужно усиливать. Мы приняли все необходимые решения. Надеюсь, что в этом году мы сможем увеличить количество домов, которые будут восстановлены в индивидуальном частном секторе», – подчеркнул Хуснуллин.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.