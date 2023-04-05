Газета
Общество

Хуснуллин сообщил о восстановлении 4000 энергетических объектов в новых регионах

Ведомости

На территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсонской и Запорожской областях было восстановлено 4000 энергетических объектов. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время совещания с членами Совбеза. 

«За прошедший год построено, реконструировано и восстановлено 9500 объектов. Из 9500 объектов порядка 4000 объектов – это объекты энергетики и инженерные сети, которые было необходимо запустить к началу отопительного сезона», – сказал он. 

Хуснуллин отметил, что главной задачей было обеспечение людей светом, газом, отоплением. «Эта задача была решена практически полностью», – добавил вице-премьер. 

По словам Хуснуллина, всего будет восстановлено 6,2 млн кв. м жилья, также будет построено 1,5 млн кв. м в ближайшее время. Он отметил, что в Мариуполе было восстановлено 11 000 домов. «Это та работа, которую в ближайшее время нужно усиливать. Мы приняли все необходимые решения. Надеюсь, что в этом году мы сможем увеличить количество домов, которые будут восстановлены в индивидуальном частном секторе», – подчеркнул Хуснуллин.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В конце сентября 2022 г. на этих территориях прошли пятидневные референдумы по вопросу о присоединении субъектов к России. Жители поддержали вхождение регионов в состав РФ большинством голосов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных