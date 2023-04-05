Хуснуллин сообщил о восстановлении 4000 энергетических объектов в новых регионах

По словам Хуснуллина, всего будет восстановлено 6,2 млн кв. м жилья, также будет построено 1,5 млн кв. м в ближайшее время. Он отметил, что в Мариуполе было восстановлено 11 000 домов. «Это та работа, которую в ближайшее время нужно усиливать. Мы приняли все необходимые решения. Надеюсь, что в этом году мы сможем увеличить количество домов, которые будут восстановлены в индивидуальном частном секторе», – подчеркнул Хуснуллин.