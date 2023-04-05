В Белгородской области отказались от проведения парада Победы

В Белгородской области с февраля действует бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе также введен режим «среднего уровня реагирования». Помимо Белгородской области такой режим установлен еще в семи регионах — Крыму, Краснодарском крае, Севастополе, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.