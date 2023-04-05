МЧС ликвидировало возгорание электроприбора в здании Минобороны
Возгорание в здании Министерства обороны, расположенного на улице Знаменка в Москве, ликвидировано, пишет ТАСС со ссылкой на управление МЧС по столице.
«Возгорание ликвидировано. Никто не пострадал. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – рассказали в МЧС.
Там пояснили, что пожар произошел в результате возгорания электробытового прибора, сигнал о пожаре поступил в 19:29. Позже в экстренных службах уточнили, что речь идет о чайнике.
В оборонном ведомстве отметили, что возгорание было ликвидировано нештатной пожарной командой вместе с приехавшими на место ЧП сотрудниками МЧС.
Агентство отмечает, что на улице Знаменка, 19 находится бывшее здание Генштаба ВС.