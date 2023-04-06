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Общество

Суд оштрафовал Wikimedia на 800 000 рублей за песни «Психеи»

Ведомости

Судебный участок мирового судьи Таганского района оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 000 руб. за неудаление текстов песен группы «Психея». Об этом сообщили «РИА Новости».

«Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ [нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению] <...> назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 руб.», – сказал мировой судья Тимур Вахрамеев.

Согласно материалам дела против фонда, «Википедия» не удалила текст запрещенной в 2010 г. песни рок-группы, после чего Роскомнадзор составил протокол в отношении Wikimedia об административном правонарушении. В представительстве фонда потребовали прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, т.к. законный представитель Wikimedia не был уведомлен «и даже не был установлен».

В конце февраля суд в Москве также оштрафовал владеющий «Википедией» фонд на 2 млн руб. за отказ удалить публикации о трех воинских частях Вооруженных сил (ВС) России.

Тогда причиной решения стал отказ «Википедии» удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде и материалы о конфликте на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных