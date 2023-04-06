Суд оштрафовал Wikimedia на 800 000 рублей за песни «Психеи»

Согласно материалам дела против фонда, «Википедия» не удалила текст запрещенной в 2010 г. песни рок-группы, после чего Роскомнадзор составил протокол в отношении Wikimedia об административном правонарушении. В представительстве фонда потребовали прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, т.к. законный представитель Wikimedia не был уведомлен «и даже не был установлен».