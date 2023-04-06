Суд оштрафовал Wikimedia на 800 000 рублей за песни «Психеи»
Судебный участок мирового судьи Таганского района оштрафовал Wikimedia Foundation на 800 000 руб. за неудаление текстов песен группы «Психея». Об этом сообщили «РИА Новости».
«Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ [нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которым подлежит ограничению] <...> назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 руб.», – сказал мировой судья Тимур Вахрамеев.
Согласно материалам дела против фонда, «Википедия» не удалила текст запрещенной в 2010 г. песни рок-группы, после чего Роскомнадзор составил протокол в отношении Wikimedia об административном правонарушении. В представительстве фонда потребовали прекратить дело и не привлекать компанию к ответственности, т.к. законный представитель Wikimedia не был уведомлен «и даже не был установлен».
В конце февраля суд в Москве также оштрафовал владеющий «Википедией» фонд на 2 млн руб. за отказ удалить публикации о трех воинских частях Вооруженных сил (ВС) России.
Тогда причиной решения стал отказ «Википедии» удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде и материалы о конфликте на Украине.