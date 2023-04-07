Суд арестовал главу управления судебного департамента Ростовской области по делу о взятке

3 апреля портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об обысках в Ростовском областном суде у председателя регионального Совета судей Татьяны Юровой и главы суда Елены Золотаревой. Против Юровой было возбуждено уголовное дело, статья не уточняется. По данным «Южной службы новостей», в тот же день Юрова и Рощевский были задержаны. Позже их увезли в Москву для дальнейших разбирательств, пишет издание.