Суд арестовал главу управления судебного департамента Ростовской области по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что чиновника заключили под стражу на два месяца. Он обвиняется по ч. 4. ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — до 12 лет лишения свободы.
3 апреля портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об обысках в Ростовском областном суде у председателя регионального Совета судей Татьяны Юровой и главы суда Елены Золотаревой. Против Юровой было возбуждено уголовное дело, статья не уточняется. По данным «Южной службы новостей», в тот же день Юрова и Рощевский были задержаны. Позже их увезли в Москву для дальнейших разбирательств, пишет издание.
Региональный портал 1rnd.ru со ссылкой на источник утверждает, что в Москву чиновников не увозили, но меру пресечения им избрал Басманный суд. По данным собеседника, ранее суд поместил Юрову и Золотареву под домашний арест. Обеим инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по статье — до 10 лет тюрьмы.
1rnd.ru пишет, что во время обыска у Юровой изъяли около 200 млн руб. наличными, а также украшения и брендовые вещи. Портал со ссылкой на источник сообщает, что, в отличие от Юровой и Золотаревой, Рощевский вину не признает.
4 апреля в отставку подала глава Ростовского областного суда Елена Золотарева. Портал 161.ru со ссылкой на источник пишет, что такое решение было принято в связи с расследованием в отношении судей. В уголовном деле о коррупции фигурируют не менее семи человек, утверждает издание.