Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Бабченко
Минюст пополнил реестр иноагентов, включив туда журналиста Аркадия Бабченко, следует из сообщения на сайте ведомства. Ранее Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, следует из решения, опубликованного на сайте Минюста.
Помимо Бабченко в реестр попало общество с ограниченной ответственностью «Хроникёр», которое было учреждено Владимиром Рувинским, который был признан иноагентом еще в октябре 2022 г.
Неделей ранее реестр иностранных агентов пополнили лидер музыкальной группы «Ногу свело» Максим Покровский, депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко, глава Союза журналистов Карелии Георгий Чентемиров, а также проект «Теплица социальных технологий» и объединения – «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» и «Настоящая Россия».
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля 2022 г. — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.