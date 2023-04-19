На шахте «Распадская» в Кемеровской области началась эвакуация из-за пожара

На шахте «Распадская» в Кемеровской области началась эвакуация из-за пожараЧисло застрявших горняков пока неизвестно
В Кемеровской области на шахте «Распадская» проводится эвакуация горняков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.
«6 отделений горноспасателей выехали на сигнал о возгорании на шахте в Междуреченском городском округе. Люди из шахты выводятся. Информация уточняется», – сказано в сообщении.
Позже губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание произошло на глубине несколько сотен метров. Сейчас уточняется точное число горняков, застрявших в шахте. Позже в министерстве угольной промышленности Кузбасса сообщили, что в результате никто не пострадал, на поверхность были выведены 217 человек из 271, пишет ТАСС.
Цивилев возглавил оперштаб, который будет заниматься координацией действий по ликвидации ЧС на шахте. В пресс-службе компании «Ведомостям» подтвердили, что все горняки выведены на поверхность и их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов отмечает, что на шахте «Распадская» осуществляется добыча угля марки ГЖ, этот уголь используется в металлургии – для коксования. Проектная мощность шахты составляет 7,5 млн т угля в год, но фактическая добыча – несколько ниже: например, в 2021 г. (последние доступные данные) объем добычи на шахте составил 4,6 млн т, тогда как общая добыча ПАО «Распадская» в 2021 г. достигла 22,8 млн т. То есть сама шахта обеспечила 20% угледобычи компании.
«Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в России. Чистая прибыль компании по итогам 2021 г. составила $0,875 млрд, выручка – $2,098 млн. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь" за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база "Распадской" стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве.
В 2010 г. на шахте произошла авария, в результате которой погиб 91 человек. Тогда в ночь с 8 на 9 мая произошло два взрыва. Во время первого взрыва в шахте находилось около 360 человек. После того как в шахту спустились спасатели, произошел второй, более мощный взрыв. По версии следствия, причиной аварии могли стать неисправность электрооборудования, пожар и нарушение технологии угледобычи.