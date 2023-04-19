На шахте «Распадская» в Кемеровской области началась эвакуация из-за пожара

В 2010 г. на шахте произошла авария, в результате которой погиб 91 человек. Тогда в ночь с 8 на 9 мая произошло два взрыва. Во время первого взрыва в шахте находилось около 360 человек. После того как в шахту спустились спасатели, произошел второй, более мощный взрыв. По версии следствия, причиной аварии могли стать неисправность электрооборудования, пожар и нарушение технологии угледобычи.