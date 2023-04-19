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На шахте «Распадская» в Кемеровской области началась эвакуация из-за пожара

Число застрявших горняков пока неизвестно
Анастасия Морозова Василий Милькин
Александр Кряжев / РИА Новости

В Кемеровской области на шахте «Распадская» проводится эвакуация горняков. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.

«6 отделений горноспасателей выехали на сигнал о возгорании на шахте в Междуреченском городском округе. Люди из шахты выводятся. Информация уточняется», – сказано в сообщении. 

Позже губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание произошло на глубине несколько сотен метров. Сейчас уточняется точное число горняков, застрявших в шахте. Позже в министерстве угольной промышленности Кузбасса сообщили, что в результате никто не пострадал, на поверхность были выведены 217 человек из 271, пишет ТАСС.

Цивилев возглавил оперштаб, который будет заниматься координацией действий по ликвидации ЧС на шахте. В пресс-службе компании «Ведомостям» подтвердили, что все горняки выведены на поверхность и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Эксперт Института развития технологий ТЭКа Кирилл Родионов отмечает, что на шахте «Распадская» осуществляется добыча угля марки ГЖ, этот уголь используется в металлургии – для коксования. Проектная мощность шахты составляет 7,5 млн т угля в год, но фактическая добыча – несколько ниже: например, в 2021 г. (последние доступные данные) объем добычи на шахте составил 4,6 млн т, тогда как общая добыча ПАО «Распадская» в 2021 г. достигла 22,8 млн т. То есть сама шахта обеспечила 20% угледобычи компании.

«Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в России. Чистая прибыль компании по итогам 2021 г. составила $0,875 млрд, выручка – $2,098 млн. В конце 2020 г. «Распадская» приобрела 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь" за 69,2 млрд руб., консолидировав на своем балансе все угольные активы Evraz. В результате сделки производственная база "Распадской" стала включать семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одну шахту в Туве. 

В 2010 г. на шахте произошла авария, в результате которой погиб 91 человек. Тогда в ночь с 8 на 9 мая произошло два взрыва. Во время первого взрыва в шахте находилось около 360 человек. После того как в шахту спустились спасатели, произошел второй, более мощный взрыв. По версии следствия, причиной аварии могли стать неисправность электрооборудования, пожар и нарушение технологии угледобычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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