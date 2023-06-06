Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление контента

В свою очередь, представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер потребовал прекратить данное дело. По его словам, организацию не проинформировали должным образом о судебном заседании. Ганзер также добавил, что Wikimedia Foundation нельзя привлекать к административной ответственности на территории России, поскольку компания зарегистрирована в США, пишет ТАСС.