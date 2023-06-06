Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление контента
Мировой судебный участок в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (владеет «Википедией») на 3 млн руб., сообщили в пресс-службе суда. Причина тому – неудаление контента о националистическом батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).
Штраф назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).
Роскомнадзор обнаружил на «Википедии» статью об «Азове» и потребовал удалить ее. Но этого сделано не было, поэтому федеральная служба составила в отношении Wikimedia Foundation протокол об административном правонарушении, говорится в решении суда.
В свою очередь, представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер потребовал прекратить данное дело. По его словам, организацию не проинформировали должным образом о судебном заседании. Ганзер также добавил, что Wikimedia Foundation нельзя привлекать к административной ответственности на территории России, поскольку компания зарегистрирована в США, пишет ТАСС.
Это не первый штраф Wikimedia Foundation по этой статье. 1 июня компанию оштрафовали на 3 млн руб. Протокол выписан из-за статьи на сайте под названием «Российская оккупация Харьковской области».