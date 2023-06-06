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Wikimedia Foundation оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление контента

Ведомости

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (владеет «Википедией») на 3 млн руб., сообщили в пресс-службе суда. Причина тому – неудаление контента о националистическом батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

Штраф назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Роскомнадзор обнаружил на «Википедии» статью об «Азове» и потребовал удалить ее. Но этого сделано не было, поэтому федеральная служба составила в отношении Wikimedia Foundation протокол об административном правонарушении, говорится в решении суда.

В свою очередь, представитель Wikimedia Foundation Александр Ганзер потребовал прекратить данное дело. По его словам, организацию не проинформировали должным образом о судебном заседании. Ганзер также добавил, что Wikimedia Foundation нельзя привлекать к административной ответственности на территории России, поскольку компания зарегистрирована в США, пишет ТАСС.

Это не первый штраф Wikimedia Foundation по этой статье. 1 июня компанию оштрафовали на 3 млн руб. Протокол выписан из-за статьи на сайте под названием «Российская оккупация Харьковской области».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных