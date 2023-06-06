Суд в Брянске приговорил жителя Москвы к 9,5 года колонии за покушение на госизмену
Брянский областной суд признал виновным жителя Москвы 1995 года рождения в покушении на госизмену и незаконное пересечение границы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
«Приговором суда по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 мес. лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года», – говорится в сообщении.
Москвича обвиняли по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение границы). Преступление выявили пограничники управления ФСБ РФ по Брянской области.
По версии суда, молодой человек выступал против проведения спецоперации России на Украине. Он вступил в переписку с украинскими вербовщиками и приехал в Белую Березку, откуда должен был пересечь границу, чтобы вступить в украинское вооруженное формирование и участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Жителя Москвы задержали в 150 м от границы.
Закон о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 14 июля 2022 г. 28 апреля этого года глава государства подписал закон о введении наказания в виде пожизненного заключения за государственную измену. До этого максимальное наказание по статье составляло до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 000 руб.