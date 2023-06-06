Суд в Брянске приговорил жителя Москвы к 9,5 года колонии за покушение на госизмену

По версии суда, молодой человек выступал против проведения спецоперации России на Украине. Он вступил в переписку с украинскими вербовщиками и приехал в Белую Березку, откуда должен был пересечь границу, чтобы вступить в украинское вооруженное формирование и участвовать в боевых действиях на стороне Киева. Жителя Москвы задержали в 150 м от границы.