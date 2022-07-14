Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене
Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в конфликте к государственной измене. Такой документ опубликован на портале нормативных актов. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 руб.
«Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», — говорится в законе.
В документе отмечено, что человек, который совершил такое преступление, но добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, освобождается от уголовной ответственности.
25 мая депутаты внесли этот законопроект на рассмотрение в Госдуму. Авторами поправок выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный.
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