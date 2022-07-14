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Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в конфликте к государственной измене. Такой документ опубликован на портале нормативных актов. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 руб.

«Под переходом на сторону противника в настоящей статье понимается участие лица в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники», — говорится в законе.

В документе отмечено, что человек, который совершил такое преступление, но добровольно и своевременно сообщил органам власти или другим способом помог предотвратить дальнейший ущерб интересам России, освобождается от уголовной ответственности.

25 мая депутаты внесли этот законопроект на рассмотрение в Госдуму. Авторами поправок выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных