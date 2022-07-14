Путин приравнял переход на сторону противника к госизмене

Президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает переход на сторону противника в конфликте к государственной измене. Такой документ опубликован на портале нормативных актов. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 500 000 руб.