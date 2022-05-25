Госдума может приравнять переход на сторону врага в конфликтах к госизмене

Как следует их пояснительной записки, УК РФ будет пополнен несколькими статьями, препятствующими шпионажу. Ст. 275 (1) будет содержать положение, которое будет предусматривать ответственность за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств, – в ней сохранится возможность освобождения от ответственности в случае добровольного сообщения. В ст. 276 будет внесена ответственность за передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России.