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Госдума может приравнять переход на сторону врага в конфликтах к госизмене

Ведомости

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента поправки в Уголовный кодекс, которые приравняют к госизмене переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России, следует из законопроекта, размещенного на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Авторами поправок выступили депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Андрей Картаполов, Андрей Красов и Анатолий Выборный. Соответствующие изменения предлагает внести в ст. 275 УК РФ. При принятии поправок в ст. 208 УК РФ будет закреплена ответственность гражданина за участие в вооруженных конфликтах или действиях против России при отсутствии признаков госизмены.

Как следует их пояснительной записки, УК РФ будет пополнен несколькими статьями, препятствующими шпионажу. Ст. 275 (1) будет содержать положение, которое будет предусматривать ответственность за сотрудничество со спецслужбами иностранных государств, – в ней сохранится возможность освобождения от ответственности в случае добровольного сообщения. В ст. 276 будет внесена ответственность за передачу, собирание, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил России.

В кодексе может появиться новая ст. 280 (4), предусматривающая ответственность за публичные призывы к деятельности против безопасности России. «Это позволит пресекать массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства», – сказано в пояснительной записке.

«Принятие предусмотренных законопроектом изменений будет способствовать повышению эффективности системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности страны и безопасности государства», – отметили авторы законопроекта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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