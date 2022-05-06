Лефортовский суд отправил в СИЗО подозреваемого в госизмене россиянина
Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО подозреваемого в госизмене россиянина Виталия Кривошлыка, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Подозреваемому в совершении преступления по ст. 275 УК РФ (государственная измена) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток – до 5 июля 2022 г.
«Интерфакс» со ссылкой на источники уточняет, что Кривошлык подозревается в передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну.