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СК возбудил уголовное дело после сообщений о пропаже иностранцев во Владивостоке

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело после появившейся в СМИ информации о пропаже женщины и ее 15-летнего сына во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил руководителю регионального СК предоставить доклад о ходе расследования. Дело контролируется в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в пресс-службе. Гражданство пропавших женщины и подростка не уточняется.

Накануне, 6 июня, агентство «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале поисковой организации «Примпоиск» сообщило об исчезновении двух граждан КНДР – 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу. 4 июня они покинули северокорейское генеральное консульство. После этого их местонахождение остается неизвестным.

Telegram-канал «112» утверждает, что пропавшими являются жена и сын представителя генконсульства КНДР. После посещения консульства они сели в такси и уехали, после чего их не видели. Baza уточняет, что заявление об исчезновении жены и сына подал сам 62-летний представитель генконсульства Цой Ен Нам.

В представительстве МИД России во Владивостоке ранее сегодня сообщили ТАСС, что не получали обращений в связи с, предположительно, пропавшими во Владивостоке иностранцами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных