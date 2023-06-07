СК возбудил уголовное дело после сообщений о пропаже иностранцев во Владивостоке

Telegram-канал «112» утверждает, что пропавшими являются жена и сын представителя генконсульства КНДР. После посещения консульства они сели в такси и уехали, после чего их не видели. Baza уточняет, что заявление об исчезновении жены и сына подал сам 62-летний представитель генконсульства Цой Ен Нам.