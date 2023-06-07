СК возбудил уголовное дело после сообщений о пропаже иностранцев во Владивостоке
Следственный комитет (СК) РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело после появившейся в СМИ информации о пропаже женщины и ее 15-летнего сына во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил руководителю регионального СК предоставить доклад о ходе расследования. Дело контролируется в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в пресс-службе. Гражданство пропавших женщины и подростка не уточняется.
Накануне, 6 июня, агентство «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале поисковой организации «Примпоиск» сообщило об исчезновении двух граждан КНДР – 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу. 4 июня они покинули северокорейское генеральное консульство. После этого их местонахождение остается неизвестным.
Telegram-канал «112» утверждает, что пропавшими являются жена и сын представителя генконсульства КНДР. После посещения консульства они сели в такси и уехали, после чего их не видели. Baza уточняет, что заявление об исчезновении жены и сына подал сам 62-летний представитель генконсульства Цой Ен Нам.
В представительстве МИД России во Владивостоке ранее сегодня сообщили ТАСС, что не получали обращений в связи с, предположительно, пропавшими во Владивостоке иностранцами.