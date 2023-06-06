Во Владивостоке могли пропасть двое граждан КНДР
Во Владивостоке пропали женщина и подросток, граждане КНДР, после посещения северокорейского консульства, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале поисковой организации «Примпоиск».
«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток. 4 июня 2023 г. уехали с территории генерального консульства КНДР. До настоящего времени их местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.
На данный момент этот пост «Примпоиска» более недоступен. При этом представитель поисковой организации заявил агентству, что ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.
По информации Telegram-канала «112», пропавшими являются жена и сын представителя генконсульства КНДР. После посещения консульства они сели в такси и уехали, после чего их не видели. «112» полагает, что граждане Северной Кореи могли сбежать. Baza уточняет, что заявление об исчезновении своих жены и сына подал сам 62-летний представитель генконсульства Цой Ен Нам.