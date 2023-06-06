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Во Владивостоке могли пропасть двое граждан КНДР

Ведомости

Во Владивостоке пропали женщина и подросток, граждане КНДР, после посещения северокорейского консульства, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на публикацию в Telegram-канале поисковой организации «Примпоиск».

«Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года, и Пак Квон Чжу, 15 лет. Город Владивосток. 4 июня 2023 г. уехали с территории генерального консульства КНДР. До настоящего времени их местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

На данный момент этот пост «Примпоиска» более недоступен. При этом представитель поисковой организации заявил агентству, что ситуацией уже занимаются правоохранительные органы.

По информации Telegram-канала «112», пропавшими являются жена и сын представителя генконсульства КНДР. После посещения консульства они сели в такси и уехали, после чего их не видели. «112» полагает, что граждане Северной Кореи могли сбежать. Baza уточняет, что заявление об исчезновении своих жены и сына подал сам 62-летний представитель генконсульства Цой Ен Нам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных