Во Владивостоке могли пропасть двое граждан КНДР

По информации Telegram-канала «112», пропавшими являются жена и сын представителя генконсульства КНДР. После посещения консульства они сели в такси и уехали, после чего их не видели. «112» полагает, что граждане Северной Кореи могли сбежать. Baza уточняет, что заявление об исчезновении своих жены и сына подал сам 62-летний представитель генконсульства Цой Ен Нам.