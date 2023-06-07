В Белгородской области сообщили об обстреле села Грузское
Село Грузское Борисовского района Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под минометным обстрелом село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов. Подомовой обход территории продолжается», – написал он.
Также Гладков написал об обстреле города Шебекино из РСЗО «Град». По его словам, никто не пострадал. Более 40 снарядов упали на территории промышленной зоны, в результате чего случилось возгорание. В разных частях города упали еще 20 снарядов.
Ранее сегодня, 7 июня, Гладков сообщал, что под обстрел также попало село Графовка в Шебекинском городском округе. По его словам, обстрел велся из РСЗО «Град». Снаряды упали в районе школы, Дома культуры, а также в частном секторе. Повреждения получили хозпостройка, в двух домах посечены фасады и окна. В результате также никто не пострадал.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. 4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 июня, губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.