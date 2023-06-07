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Общество

В Белгородской области сообщили об обстреле села Грузское

Ведомости

Село Грузское Борисовского района Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под минометным обстрелом село Грузское Борисовского района. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов. Подомовой обход территории продолжается», – написал он.

Также Гладков написал об обстреле города Шебекино из РСЗО «Град». По его словам, никто не пострадал. Более 40 снарядов упали на территории промышленной зоны, в результате чего случилось возгорание. В разных частях города упали еще 20 снарядов.

Ранее сегодня, 7 июня, Гладков сообщал, что под обстрел также попало село Графовка в Шебекинском городском округе. По его словам, обстрел велся из РСЗО «Град». Снаряды упали в районе школы, Дома культуры, а также в частном секторе. Повреждения получили хозпостройка, в двух домах посечены фасады и окна. В результате также никто не пострадал.

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. 4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 июня, губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных