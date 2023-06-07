В Белгородской области сообщили об обстреле села Грузское

Ранее сегодня, 7 июня, Гладков сообщал, что под обстрел также попало село Графовка в Шебекинском городском округе. По его словам, обстрел велся из РСЗО «Град». Снаряды упали в районе школы, Дома культуры, а также в частном секторе. Повреждения получили хозпостройка, в двух домах посечены фасады и окна. В результате также никто не пострадал.