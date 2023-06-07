Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Графовка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр села Графовка в Шебекинском городском округе. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что обстрел велся из РСЗО «Град». Снаряды упали в районе школы, Дома культуры, а также в частном секторе. Повреждения получили хозпостройка, в двух домах посечены фасады и окна.
В результате обстрела никто не пострадал, оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.
В ежедневной своде об обстрелах за 6 июня Гладков рассказал, что всего по Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, а с беспилотников сброшено 26 взрывных устройств. Под обстрел попали села Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка, Сурково и хутор Гордюшкин. Пострадавших нет.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. 4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 июня губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.
В белгородских пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8000 человек, которые были вынуждены уехать из приграничных районов из-за обстрелов, рассказывал Гладков.