Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Графовка

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. 4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 июня губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.