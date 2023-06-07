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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Графовка

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр села Графовка в Шебекинском городском округе. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что обстрел велся из РСЗО «Град». Снаряды упали в районе школы, Дома культуры, а также в частном секторе. Повреждения получили хозпостройка, в двух домах посечены фасады и окна.

В результате обстрела никто не пострадал, оперативные службы работают на месте, добавил Гладков.

В ежедневной своде об обстрелах за 6 июня Гладков рассказал, что всего по Шебекинскому городскому округу выпущено 460 единиц различных боеприпасов, а с беспилотников сброшено 26 взрывных устройств. Под обстрел попали села Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка, Сурково и хутор Гордюшкин. Пострадавших нет.

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. 4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что противник был «рассеян и отошел». 6 июня губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет.

В белгородских пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 8000 человек, которые были вынуждены уехать из приграничных районов из-за обстрелов, рассказывал Гладков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных