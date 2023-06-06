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Гладков: сегодня противника в Белгородской области нет

Ведомости

На территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, противника нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про Новую Таволжанку. В Новой Таволжанке противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, пытаясь увеличить уровень своей аудитории», – заявил Гладков в видеообращении.

Он добавил, что проблемы жителей региона удается решать, но пока не все. «Главное наше преимущество – это честность между властями всех уровней и населением», – уточнил Гладков.

В качестве поддержки для людей, вынужденных переехать из приграничных населенных пунктов, Гладков анонсировал «кредитные каникулы». Также он добавил, что регион возьмет на себя оплату коммунальных услуг с 1 июня. Ранее сообщалось, что эвакуированным жителям могут сделать две единоразовые выплаты.

4 июня губернатор рассказывал, что в Новой Таволжанке шли бои с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ). Позже Минобороны сообщило, что ДРГ пыталась проникнуть в регион через реку в районе населенного пункта, но был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».

5 июня Гладков рассказывал, что селе остается порядка 100 жителей, а в него «пока войти не можем». За последние сутки по Новой Таволжанке было 105 прилетов, повреждены порядка 20 зданий.

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Обстрелы региона участились с конца мая. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. Вчера, 5 июня, Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона.

В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим среднего уровня реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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