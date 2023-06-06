По Шебекинскому округу выпущен 491 снарядов за сутки
По Шебекинскому городскому округу был выпущен 491 снаряд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По Шебекинскому городскому округу выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам», – написал губернатор у себя в Telegram-канале.
В результате обстрела Шебекино есть пострадавший мужчина с осколочным ранением кисти, его доставили в местную больницу. Также атаке «Градом» подверглись села Графовка и Безлюдовка, кроме этого артиллерия обстреляла село Муром – зафиксированы попадания 20 снарядов. В поселке Новая Таволжанка было отмечено 105 прилетов, было повреждено порядка 20 зданий.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. Вчера, 5 июня, Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона.
4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. По заявлению ведомства, ДРГ предприняла попытку переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В оборонном ведомстве добавили, что был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В тот же день информацию о боях в Новой Таволжанке подтвердил Гладков.
В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим среднего уровня реагирования.