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По Шебекинскому округу выпущен 491 снарядов за сутки

Ведомости

По Шебекинскому городскому округу был выпущен 491 снаряд, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По Шебекинскому городскому округу выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам», – написал губернатор у себя в Telegram-канале.

В результате обстрела Шебекино есть пострадавший мужчина с осколочным ранением кисти, его доставили в местную больницу. Также атаке «Градом» подверглись села Графовка и Безлюдовка, кроме этого артиллерия обстреляла село Муром – зафиксированы попадания 20 снарядов. В поселке Новая Таволжанка было отмечено 105 прилетов, было повреждено порядка 20 зданий.

Белгородская область несколько дней подвергается ударам

Село Новая Таволжанка сложно взять под контроль, признал губернатор региона Вячеслав Гладков

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. Вчера, 5 июня, Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона.

4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. По заявлению ведомства, ДРГ предприняла попытку переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В оборонном ведомстве добавили, что был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В тот же день информацию о боях в Новой Таволжанке подтвердил Гладков.

В Белгородской области бессрочно действует «желтый» уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ в регионе введен режим среднего уровня реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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