По Шебекинскому округу выпущен 491 снарядов за сутки

4 июня Минобороны сообщило об отражении попытки прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородской области. По заявлению ведомства, ДРГ предприняла попытку переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. В оборонном ведомстве добавили, что был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел». В тот же день информацию о боях в Новой Таволжанке подтвердил Гладков.