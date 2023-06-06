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Общество

В Кремле не знакомы с планами введения военного положения в трех регионах России

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о планах введения военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также всеобщей мобилизации.

«Мне неизвестно об этом. Там работают соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка», – сказал он.

Накануне, 5 июня, в Telegram-каналах стало распространяться видео со взломанной радиостанцией в Воронежской области, по которой транслировалось обращение президента России Владимира Путина, якобы объявившего о введении военного положения в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также о планах по введению всеобщей мобилизации.

После этого в Воронежской области сообщили о взломе радиостанции. Оперштаб Белгородской области опроверг информацию из обращения, назвав ее целью распространение паники среди мирного населения. Песков подтвердил, что радиостанция была взломана. 

В Кремле неоднократно говорили о том, что не обсуждают вторую волну мобилизации. В частности, 14 марта Песков сказал, что в Кремле нет разговоров на эту тему. 21 апреля он подтвердил это вновь, комментируя сообщения о том, что студентам в московских вузах стали выдавать повестки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных