В Кремле не знакомы с планами введения военного положения в трех регионах России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не знает о планах введения военного положения в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также всеобщей мобилизации.
«Мне неизвестно об этом. Там работают соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка», – сказал он.
Накануне, 5 июня, в Telegram-каналах стало распространяться видео со взломанной радиостанцией в Воронежской области, по которой транслировалось обращение президента России Владимира Путина, якобы объявившего о введении военного положения в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также о планах по введению всеобщей мобилизации.
После этого в Воронежской области сообщили о взломе радиостанции. Оперштаб Белгородской области опроверг информацию из обращения, назвав ее целью распространение паники среди мирного населения. Песков подтвердил, что радиостанция была взломана.
В Кремле неоднократно говорили о том, что не обсуждают вторую волну мобилизации. В частности, 14 марта Песков сказал, что в Кремле нет разговоров на эту тему. 21 апреля он подтвердил это вновь, комментируя сообщения о том, что студентам в московских вузах стали выдавать повестки.