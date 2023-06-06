В Кремле не знакомы с планами введения военного положения в трех регионах России

В Кремле неоднократно говорили о том, что не обсуждают вторую волну мобилизации. В частности, 14 марта Песков сказал, что в Кремле нет разговоров на эту тему. 21 апреля он подтвердил это вновь, комментируя сообщения о том, что студентам в московских вузах стали выдавать повестки.