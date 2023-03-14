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В Кремле заявили, что подготовка ко второй волне мобилизации не обсуждается

Ведомости

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают подготовку ко второй волне мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.

В ноябре 2022 г. Песков также сообщил об отсутствии обсуждения второй волны мобилизации в Кремле, но добавил, что «не может говорить за Минобороны». В декабре того же года он назвал сообщения о новой волне «провокационными». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.

13 февраля заместитель руководителя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявления посольства США о готовящейся второй волне мобилизации сообщил, что в парламенте этот вопрос также не обсуждаются.

4 января об этом заявил другой член комитета депутат Андрей Гурулев. По его словам, для ее проведения «нет никаких предпосылок и условий», а также заверил, что не видит необходимости в новой волне в ближайшие полгода.

В России 21 сентября 2022 г. объявили о частичной мобилизации. Призыв затронул состоящих в запасе и тех, кто проходил службу и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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