В Кремле заявили, что подготовка ко второй волне мобилизации не обсуждается
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают подготовку ко второй волне мобилизации. Об этом сообщил ТАСС.
В ноябре 2022 г. Песков также сообщил об отсутствии обсуждения второй волны мобилизации в Кремле, но добавил, что «не может говорить за Минобороны». В декабре того же года он назвал сообщения о новой волне «провокационными». Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.
13 февраля заместитель руководителя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявления посольства США о готовящейся второй волне мобилизации сообщил, что в парламенте этот вопрос также не обсуждаются.
4 января об этом заявил другой член комитета депутат Андрей Гурулев. По его словам, для ее проведения «нет никаких предпосылок и условий», а также заверил, что не видит необходимости в новой волне в ближайшие полгода.
В России 21 сентября 2022 г. объявили о частичной мобилизации. Призыв затронул состоящих в запасе и тех, кто проходил службу и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего планировалось мобилизовать 300 000 человек. 31 октября президент России Владимир Путин заявил, что мобилизация в России завершена, по его словам, всего было призвано 318 000 человек, поскольку было большое число добровольцев. После этого российские власти неоднократно заявляли, что мобилизация в России завершена. Еще осенью 2022 г. Путин подчеркнул, что в этом вопросе «поставлена точка».