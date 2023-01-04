В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок к проведению новой волны мобилизации
В России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации в ближайшие шесть месяцев, это было бы неэффективно, заявил изданию «Чита.Ру» депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев.
Парламентарий сообщил, что не видит необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации.
«Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — сказал Гурулев.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвано 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже в Кремле сообщили, что данный документ не нужен, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.
8 декабря президент Путин заявил, что на сегодняшний день необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет. Днем ранее он также сказал, что говорить о новой волне мобилизации бессмысленно.
Кроме того, идею о второй волне мобилизации отвергают и в Кремле. В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по этому поводу. В то же время он добавил, что «не может говорить за Минобороны». В начале декабря Песков назвал сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвал ориентироваться на заявления Минобороны и президента.
В конце декабря о возможности мобилизации в России высказалась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она заявила, что в ней нет необходимости, а тема мобилизации не стоит на повестке дня. Матвиенко добавила, что фейки о якобы готовящейся второй волне призыва являются инструментом информационной войны против России. По ее словам, эти ложные сообщения создаются в интересах Запада, чтобы «внести раздор в российское общество».