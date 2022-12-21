Матвиенко заявила об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Кроме того, идею о второй волне мобилизации отвергают и в Кремле. В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется каких-либо обсуждений по этому поводу. В то же время он добавил, что «не может говорить за Минобороны». В начале декабря Песков назвал сообщения о новой волне мобилизации «провокационными» и призвал ориентироваться на заявления Минобороны и президента.