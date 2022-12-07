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Путин назвал разговоры о дополнительной мобилизации бессмысленными

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях в стране.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства пояснил, что из 300 000 мобилизованных 150 000 человек находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 000 — в боевых подразделениях. Остальные, продолжил Путин, находятся на вторых, третьих рубежах, выполняя задачи войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне СВО.

Президент заявил, что еще 150 000 до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны РФ, где проходят дополнительную подготовку. «Если можно сказать, то это так называемый боевой резерв — половина из всех мобилизованных», — отметил глава государства. По его словам, в этих условиях необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не стоит обращать внимание на сообщения в соцсетях о якобы возможной новой волне мобилизации. Представитель Кремля также еще раз повторил, что для завершения частичной мобилизации не требуется указа президента России, новых решений тут нет.

Частичная мобилизация в России шла с 21 сентября по конец октября. За это время, по данным Минобороны, было призвало 300 000 военнослужащих. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

При этом никаких дополнительных документов о завершении частичной мобилизации в России главой государства подписано не было. Путин пообещал обсудить этот вопрос с юристами, отметив, что не задумывался о необходимости подписывать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Позже Песков сообщил, что данный документ не нужен. По его словам, такое заключение сделало государственное правовое управление администрации президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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