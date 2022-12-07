Путин назвал разговоры о дополнительной мобилизации бессмысленными

Президент заявил, что еще 150 000 до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны РФ, где проходят дополнительную подготовку. «Если можно сказать, то это так называемый боевой резерв — половина из всех мобилизованных», — отметил глава государства. По его словам, в этих условиях необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях нет.