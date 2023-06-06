В Белгородской области в ПВР находятся 8000 человек

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. 5 июня Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона. В связи с этим жители приграничных районов выехали вглубь Белгородской области или в другие регионы. В качестве поддержки для людей, вынужденных переехать из приграничных населенных пунктов, Гладков анонсировал «кредитные каникулы». Также он добавил, что регион возьмет на себя оплату коммунальных услуг с 1 июня. Ранее сообщалось, что эвакуированным жителям могут сделать две единоразовые выплаты.