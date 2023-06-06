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В Белгородской области в ПВР находятся 8000 человек

Ведомости

В пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области находятся более 8000 человек. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ПВР находятся в пяти муниципалитетах. При этом, как уточнил губернатор, поступают просьбы от жителей Шебекинского округа, которые переехали в другие регионы.

По данным Гладкова, в Белгородскую область уже доставили 20 т продуктов, в ближайшие два дня ожидают еще более 100 т. Фуры с продовольствием направили восемь регионов, в том числе Московская область и Татарстан.

6 июня в регион приехал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Гладков рассказал, что договорился с Турчаком о том, что жители Белгородской области смогут получить помощь в отделениях партии в других регионах. «То же условие действует и на территории региона. Знаю, что жители разъехались по родственникам и знакомым, поэтому если кому-то нужны продуктовые наборы, предметы первой необходимости, можно обратиться в администрацию округа или района или в отделение партии и получить поддержку», – рассказал Гладков.

Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. 5 июня Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона. В связи с этим жители приграничных районов выехали вглубь Белгородской области или в другие регионы. В качестве поддержки для людей, вынужденных переехать из приграничных населенных пунктов, Гладков анонсировал «кредитные каникулы». Также он добавил, что регион возьмет на себя оплату коммунальных услуг с 1 июня. Ранее сообщалось, что эвакуированным жителям могут сделать две единоразовые выплаты.

Сегодня, 6 июня, губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, в которой ранее сообщалось о боях с ДРГ, противника нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных