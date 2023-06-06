В Белгородской области в ПВР находятся 8000 человек
В пунктах временного размещения (ПВР) в Белгородской области находятся более 8000 человек. Об этом сообщил Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
ПВР находятся в пяти муниципалитетах. При этом, как уточнил губернатор, поступают просьбы от жителей Шебекинского округа, которые переехали в другие регионы.
По данным Гладкова, в Белгородскую область уже доставили 20 т продуктов, в ближайшие два дня ожидают еще более 100 т. Фуры с продовольствием направили восемь регионов, в том числе Московская область и Татарстан.
6 июня в регион приехал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Гладков рассказал, что договорился с Турчаком о том, что жители Белгородской области смогут получить помощь в отделениях партии в других регионах. «То же условие действует и на территории региона. Знаю, что жители разъехались по родственникам и знакомым, поэтому если кому-то нужны продуктовые наборы, предметы первой необходимости, можно обратиться в администрацию округа или района или в отделение партии и получить поддержку», – рассказал Гладков.
Последние несколько недель приграничные районы Белгородской области стали подвергаться регулярным массированным обстрелам. Губернатор с 27 мая по 4 июня сообщил более чем о 4000 прилетов. 5 июня Гладков заявил о не менее 650 снарядах, прилетевших на территорию региона. В связи с этим жители приграничных районов выехали вглубь Белгородской области или в другие регионы. В качестве поддержки для людей, вынужденных переехать из приграничных населенных пунктов, Гладков анонсировал «кредитные каникулы». Также он добавил, что регион возьмет на себя оплату коммунальных услуг с 1 июня. Ранее сообщалось, что эвакуированным жителям могут сделать две единоразовые выплаты.
Сегодня, 6 июня, губернатор заверил, что на территории Белгородской области, в том числе в Новой Таволжанке, в которой ранее сообщалось о боях с ДРГ, противника нет.