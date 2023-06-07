Главный исполнительный директор CNN Лихт покинул компанию
Главный исполнительный директор CNN Крис Лихт покинул компанию. Об этом сообщил исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав в заметке, опубликованной на сайте CNN.
«Я встречался с Крисом, и он покидает CNN», – заявил Заслав.
Лихт принял решение уйти после статьи в The Atlantic, где говорилось, он не смог справиться с задачей по расширению аудитории телеканала. CNN отмечает, что год Лихта в компании отличился увольнениями, исторически низкими рейтингами и низким моральным духом сотрудников.
По словам Заслава, CNN уже ищет нового руководителя «как внутри компании, так и за ее пределами». Это займет некоторое время.
В команду руководителей войдут исполнительный вице-президент по развитию талантов и контента Эми Энтелис, исполнительный вице-президент редакции Вирджиния Мозли, исполнительный вице-президент по программированию Эрик Шерлинг. Главный операционный директор Дэвид Ливи продолжит курировать коммерческую деятельность компании.