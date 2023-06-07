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Главный исполнительный директор CNN Лихт покинул компанию

Ведомости

Главный исполнительный директор CNN Крис Лихт покинул компанию. Об этом сообщил исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав в заметке, опубликованной на сайте CNN.

«Я встречался с Крисом, и он покидает CNN», – заявил Заслав.

Лихт принял решение уйти после статьи в The Atlantic, где говорилось, он не смог справиться с задачей по расширению аудитории телеканала. CNN отмечает, что год Лихта в компании отличился увольнениями, исторически низкими рейтингами и низким моральным духом сотрудников.

По словам Заслава, CNN уже ищет нового руководителя «как внутри компании, так и за ее пределами». Это займет некоторое время.

В команду руководителей войдут исполнительный вице-президент по развитию талантов и контента Эми Энтелис, исполнительный вице-президент редакции Вирджиния Мозли, исполнительный вице-президент по программированию Эрик Шерлинг. Главный операционный директор Дэвид Ливи продолжит курировать коммерческую деятельность компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных