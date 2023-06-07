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Общество

Роспотребнадзор опроверг наличие возбудителя холеры в источниках питьевой воды

Ведомости

В источниках питьевой воды в России возбудитель холеры отсутствует, информация о его обнаружении не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«Видим, что в мессенджерах и социальных сетях снова распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры. Это сообщение – фейк годичной давности. Информация об обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности», – сказано в сообщении. 

В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор регулярно отбирает пробы из источников питьевой воды и делает анализы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В ведомстве также отметили, что в России случаев холеры не было уже на протяжении многих лет. 

Холера входит в перечень заболеваний, которые представляют опасность для населения России. Вместе с ней в этом списке значатся COVID-19, малярия, чума, туберкулез, сибирская язва и др. Холера является острой диарейной инфекцией, которая начинает развиваться после попадания в организм бактерий Vibrio cholerae через продукты и воду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных