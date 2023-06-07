Роспотребнадзор опроверг наличие возбудителя холеры в источниках питьевой воды
В источниках питьевой воды в России возбудитель холеры отсутствует, информация о его обнаружении не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Видим, что в мессенджерах и социальных сетях снова распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры. Это сообщение – фейк годичной давности. Информация об обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности», – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор регулярно отбирает пробы из источников питьевой воды и делает анализы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В ведомстве также отметили, что в России случаев холеры не было уже на протяжении многих лет.
Холера входит в перечень заболеваний, которые представляют опасность для населения России. Вместе с ней в этом списке значатся COVID-19, малярия, чума, туберкулез, сибирская язва и др. Холера является острой диарейной инфекцией, которая начинает развиваться после попадания в организм бактерий Vibrio cholerae через продукты и воду.