Роспотребнадзор опроверг наличие возбудителя холеры в источниках питьевой воды

В ведомстве подчеркнули, что Роспотребнадзор регулярно отбирает пробы из источников питьевой воды и делает анализы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. В ведомстве также отметили, что в России случаев холеры не было уже на протяжении многих лет.