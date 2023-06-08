НАФИ: невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 трлн рублей в год
«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», – сказано в исследовании. Перевыплаты увеличились на 100 млрд руб. по сравнению с 2019 г.
В недосыпе признались 48% трудоустроенных россиян. Согласно результатам исследования, в среднем сотрудники ощущают недосып четыре раза в неделю. Каждый третий респондент (30%) отметил, что в день недосыпа эффективность его работы снижается на 51–75%.
Опрос показал, что чаще всего о недосыпе заявляют люди в возрасте от 34 до 44 лет (59%). При этом такой ответ чаще всего характерен для женщин (58%), чем для мужчин. Среди основных причин недосыпа – вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).