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Общество

НАФИ: невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 трлн рублей в год

Ведомости

Работодатель переплачивает сотрудникам, которые не высыпаются и потому выполняют свою работу менее эффективно, 3,5 трлн руб. в год. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ. В опросе приняли участие 1600 человек, которые работают в найме.

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», – сказано в исследовании. Перевыплаты увеличились на 100 млрд руб. по сравнению с 2019 г.

В недосыпе признались 48% трудоустроенных россиян. Согласно результатам исследования, в среднем сотрудники ощущают недосып четыре раза в неделю. Каждый третий респондент (30%) отметил, что в день недосыпа эффективность его работы снижается на 51–75%.

Опрос показал, что чаще всего о недосыпе заявляют люди в возрасте от 34 до 44 лет (59%). При этом такой ответ чаще всего характерен для женщин (58%), чем для мужчин. Среди основных причин недосыпа – вечерний досуг (43%), проблемы со здоровьем (31%) и необходимость работать или учиться сверхурочно (30%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных