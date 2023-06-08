НАФИ: невысыпающимся россиянам переплачивают 3,5 трлн рублей в год

«Снижение эффективности работы в дни, когда работник не выспался, ведет к снижению производительности труда, а значит работодатель в эти дни переплачивает работнику. <...> Переплаты за неэффективность невыспавшихся сотрудников составляют в среднем 291 млрд руб. в месяц, или 3,5 трлн руб. в год по всей России», – сказано в исследовании. Перевыплаты увеличились на 100 млрд руб. по сравнению с 2019 г.