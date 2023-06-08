Путин назвал недопустимым навязывание чужих шаблонов в сфере образования
Навязывание чужих шаблонов в сфере образования и воспитания со стороны других государств является грубым и недопустимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам первого Международного форума министров образования, передает пресс-служба Кремля.
«Считаем недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», – сказал он, подчеркнув, что при этом обмен идеями в сфере образования очень важен.
Путин отметил, что у России есть мощный образовательный потенциал. За последние 20 лет в стране была проведена модернизация всей системы образования. В связи с этим Россия открыта к сотрудничеству в сфере образования с другими странами и готова оказывать помощь «в создании инфраструктуры образования по российским стандартам».
По словам главы государства, Москва уже сейчас многое делает для развития системы образования за рубежом. «Из года в год растет число педагогов – участников программы “Российский учитель за рубежом”. Сейчас в рамках проектов проходящего в России года педагога и наставника, наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена», – добавил Путин.
Международный форум министров образования «Формируя будущее» открылся в Казани 8 июня. В мероприятии примут участие более 20 министров образования из разных стран, в том числе из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Сирии, ЦАР, ОАЭ, Кубы и др. Предполагается, что с докладами от российской стороны выступят помощник президента Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.