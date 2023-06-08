Путин назвал недопустимым навязывание чужих шаблонов в сфере образования

По словам главы государства, Москва уже сейчас многое делает для развития системы образования за рубежом. «Из года в год растет число педагогов – участников программы “Российский учитель за рубежом”. Сейчас в рамках проектов проходящего в России года педагога и наставника, наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена», – добавил Путин.