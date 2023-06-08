Газета
Общество

Путин назвал недопустимым навязывание чужих шаблонов в сфере образования

Ведомости

Навязывание чужих шаблонов в сфере образования и воспитания со стороны других государств является грубым и недопустимым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам первого Международного форума министров образования, передает пресс-служба Кремля.

«Считаем недопустимым, когда суверенному государству порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны в сфере образования и воспитания», – сказал он, подчеркнув, что при этом обмен идеями в сфере образования очень важен.

Путин отметил, что у России есть мощный образовательный потенциал. За последние 20 лет в стране была проведена модернизация всей системы образования. В связи с этим Россия открыта к сотрудничеству в сфере образования с другими странами и готова оказывать помощь «в создании инфраструктуры образования по российским стандартам».

По словам главы государства, Москва уже сейчас многое делает для развития системы образования за рубежом. «Из года в год растет число педагогов – участников программы “Российский учитель за рубежом”. Сейчас в рамках проектов проходящего в России года педагога и наставника, наши учителя преподают в зарубежных общеобразовательных организациях. В ближайшие годы такая работа обязательно будет расширена», – добавил Путин.

Международный форум министров образования «Формируя будущее» открылся в Казани 8 июня. В мероприятии примут участие более 20 министров образования из разных стран, в том числе из Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Сирии, ЦАР, ОАЭ, Кубы и др. Предполагается, что с докладами от российской стороны выступят помощник президента Андрей Фурсенко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных