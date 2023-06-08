ФСБ задержала в Москве и Крыму восьмерых человек по делу о мошенничестве с БАДами

В Москве и Крыму задержаны восемь участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в мошенничестве на общую сумму не менее 40 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.