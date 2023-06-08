ФСБ задержала в Москве и Крыму восьмерых человек по делу о мошенничестве с БАДами
В Москве и Крыму задержаны восемь участников организованной преступной группы (ОПГ), обвиняемых в мошенничестве на общую сумму не менее 40 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
По версии следствия, мошенники получили доступ к персональным данным граждан, заказавшим в интернете биоактивные добавки (БАД). Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они звонили потерпевшим и утверждали, что те якобы купили поддельные препараты. Затем злоумышленники убеждали покупателей перевести определенную сумму денег для получения компенсации за некачественный товар.
В результате мошенники похитили не менее 40 млн руб. у граждан России и Казахстана, уточнили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, от их действий пострадали не менее 1000 человек.
При задержании у участников ОПГ изъяли поддельные удостоверения адвокатов, технику и крупные суммы денежных средств в иностранной валюте. Колл-центр злоумышленников находился в одной из квартир Симферополя, отметили в ФСБ. Полученные деньги они обналичивали в банках Крыма.
Накануне, 7 июня, о задержании 12 телефонных мошенников в Симферополе сообщал Telegram-канал Baza. По данным ресурса, они обманывали людей, обещая вернуть деньги за поддельные БАДы. Для убедительности злоумышленники оборудовали «кабинет адвоката» и использовали искусственную бороду и очки, утверждает канал.
По данным Baza, участники ОПГ обманывали покупателей БАДов на протяжении двух лет, представляясь сотрудниками Центробанка и Следственного комитета. По версии следствия, от их действий пострадали около 7000 человек, писал ресурс.