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В Хургаде после нападения акулы погиб россиянин

Ведомости

В египетской Хургаде из-за нападения акулы в Красном море погиб россиянин. Информацию об этом подтвердило генеральное консульство России в Хургаде.

«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», – следует из сообщения.

Ранее в генконсульстве сообщили, что в районе пляжа Dream Beach 8 июня в результате нападения акулы погиб человек. Российских туристов призвали сохранять бдительность в воде и руководствоваться правилами и запретами египетских властей, соблюдать сигналы от береговой охраны к выходу на сушу.

«РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров сообщают, что пляжи в Хургаде не закрывают, а «клиенты российских туроператоров в порядке».

По данным Telegram-канала Baza, погибшим может быть мужчина из Архангельской области. Он проживал в Египте несколько месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных