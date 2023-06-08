В Хургаде после нападения акулы погиб россиянин

Ранее в генконсульстве сообщили, что в районе пляжа Dream Beach 8 июня в результате нападения акулы погиб человек. Российских туристов призвали сохранять бдительность в воде и руководствоваться правилами и запретами египетских властей, соблюдать сигналы от береговой охраны к выходу на сушу.