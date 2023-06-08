В Хургаде после нападения акулы погиб россиянин
В египетской Хургаде из-за нападения акулы в Красном море погиб россиянин. Информацию об этом подтвердило генеральное консульство России в Хургаде.
«Генеральное консульство России в Хургаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения акулы россиянина», – следует из сообщения.
Ранее в генконсульстве сообщили, что в районе пляжа Dream Beach 8 июня в результате нападения акулы погиб человек. Российских туристов призвали сохранять бдительность в воде и руководствоваться правилами и запретами египетских властей, соблюдать сигналы от береговой охраны к выходу на сушу.
«РИА Новости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров сообщают, что пляжи в Хургаде не закрывают, а «клиенты российских туроператоров в порядке».
По данным Telegram-канала Baza, погибшим может быть мужчина из Архангельской области. Он проживал в Египте несколько месяцев.