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Любимова: реставрация «Троицы» Рублева после экспонирования может занять до года

Ведомости

После экспонирования «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя икона будет направлена на реставрацию, которая может занять до года. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

«Икона отправится на реставрацию – в центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны. Сколько будет длиться реставрация? <...> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», – сказала она.

Любимова рассказала, что икону транспортировали в храм Христа Спасителя на специальных фурах, в которых есть «специальный климат и система охраны». После реставрации ее перевезут в музей Троице-Сергиевой лавры. Параллельно с реставрацией для иконы будет изготовлена новая капсула.

«Это не передача из федеральной собственности государственного каталога РФ музейных ценностей в пользование. Это – ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и Министерство культуры, и руководство музея Лавры будут нести ответственность за сохранность образа», – подчеркнула Любимова.

15 мая сайт Московского патриархата РПЦ сообщил, что президент России Владимир Путин в ответ на многочисленные просьбы православных принял решение о возвращении Церкви иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева. Позже в Минкультуры уточнили, что икона будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя на день Святой Троицы. После экспонирования образ будет направлен на реставрацию, а затем – перемещен в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Но уже 23 мая участники экспертного совета пришли к выводу, что икона не может быть вывезена из Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня из-за нестабильного состояния реликвии. После этого в РПЦ предложили создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом.

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Позднее в Минкультуры сообщили, что икону «Троица» переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня. Там подчеркнули, что сохранность иконы будет обеспечена «всеми необходимыми и самыми современными средствами» во время перевозки и экспонирования. По завершении двухнедельного экспонирования икона будет направлена на плановую реставрацию и консервацию. Позже Патриарх Кирилл сообщил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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