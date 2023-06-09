Любимова: реставрация «Троицы» Рублева после экспонирования может занять до года

15 мая сайт Московского патриархата РПЦ сообщил, что президент России Владимир Путин в ответ на многочисленные просьбы православных принял решение о возвращении Церкви иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева. Позже в Минкультуры уточнили, что икона будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя на день Святой Троицы. После экспонирования образ будет направлен на реставрацию, а затем – перемещен в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Но уже 23 мая участники экспертного совета пришли к выводу, что икона не может быть вывезена из Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня из-за нестабильного состояния реликвии. После этого в РПЦ предложили создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом.