Любимова: реставрация «Троицы» Рублева после экспонирования может занять до года
После экспонирования «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя икона будет направлена на реставрацию, которая может занять до года. Об этом в интервью «Известиям» рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
«Икона отправится на реставрацию – в центр имени Грабаря, уникальное пространство, где собраны лучшие силы нашей страны. Сколько будет длиться реставрация? <...> Эта работа может занять до года, как сейчас говорят специалисты», – сказала она.
Любимова рассказала, что икону транспортировали в храм Христа Спасителя на специальных фурах, в которых есть «специальный климат и система охраны». После реставрации ее перевезут в музей Троице-Сергиевой лавры. Параллельно с реставрацией для иконы будет изготовлена новая капсула.
«Это не передача из федеральной собственности государственного каталога РФ музейных ценностей в пользование. Это – ответственное пользование внутри музейного сообщества, где и Министерство культуры, и руководство музея Лавры будут нести ответственность за сохранность образа», – подчеркнула Любимова.
15 мая сайт Московского патриархата РПЦ сообщил, что президент России Владимир Путин в ответ на многочисленные просьбы православных принял решение о возвращении Церкви иконы «Троица» преподобного Андрея Рублева. Позже в Минкультуры уточнили, что икона будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя на день Святой Троицы. После экспонирования образ будет направлен на реставрацию, а затем – перемещен в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Но уже 23 мая участники экспертного совета пришли к выводу, что икона не может быть вывезена из Третьяковской галереи на праздник Троицы 4 июня из-за нестабильного состояния реликвии. После этого в РПЦ предложили создать для сохранения реликвии защитную капсулу с инертным газом.
Позднее в Минкультуры сообщили, что икону «Троица» переместят в храм Христа Спасителя на две недели с 4 июня. Там подчеркнули, что сохранность иконы будет обеспечена «всеми необходимыми и самыми современными средствами» во время перевозки и экспонирования. По завершении двухнедельного экспонирования икона будет направлена на плановую реставрацию и консервацию. Позже Патриарх Кирилл сообщил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя в течение года.