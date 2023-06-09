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Хуснуллин исключил влияние ЧП на Каховской ГЭС на снабжение Крыма питьевой водой

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Разрушение Каховской ГЭС не окажет влияния на водоснабжение Крыма, запаса пресной воды в водохранилищах полуострова хватит на 500 дней. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация с Каховской ГЭС по водообеспечению, именно питьевому, не повлияет, потому что у нас Крым полностью автономно обеспечен водой. Мы два последних года по поручению президента очень активно занимались (этим)», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Среди принятых мер – создание дополнительных каналов связи между водохранилищами и бурение всех возможных подземных источников. По словам Хуснуллина, в этом также помогли и погодные условия.

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации, также режим ЧС был введен на территории Херсонской области.

По последним данным, из Херсонской области были эвакуированы почти 5000 человек. Ранее врио губернатора Владимир Сальдо поручил правительству региона выплатить семьям погибших после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Помимо этого, гражданам полагается единовременная выплата в размере 10 000 руб. на человека в качестве материальной помощи, 50 000 руб. – при частичной утрате имущества первой необходимости и до 100 000 руб. – при полной утрате. Эти выплаты также осуществляются на человека. 

После инцидента российская и украинская стороны обвинили в подрыве друг друга. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных