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Екатерина Мизулина отпразднует День России в Minecraft

Ведомости

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина примет участие в праздновании Дня России в прямом эфире в игре Minecraft. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Мероприятие начнется 12 июня в 12:00 по московскому времени. Присоединиться к событию можно в Minecraft версии 1.19 и выше.

Мизулина сообщила, что на мероприятии будет «настоящий концерт, парад самолетов» и праздничный салют. Предположительно, одним из приглашенных гостей станет артист под псевдонимом Shaman.

Прямая трансляция будет проводиться на YouTube и Twitch. Стримить День России будут геймеры под никами SuperEvgexa, filipin_is_bro и Dosia_csgo.

9 мая в Minecraft дети организовали парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Также День Победы отмечался в игре War Thunder.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных