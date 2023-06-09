Екатерина Мизулина отпразднует День России в Minecraft
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина примет участие в праздновании Дня России в прямом эфире в игре Minecraft. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.
Мероприятие начнется 12 июня в 12:00 по московскому времени. Присоединиться к событию можно в Minecraft версии 1.19 и выше.
Мизулина сообщила, что на мероприятии будет «настоящий концерт, парад самолетов» и праздничный салют. Предположительно, одним из приглашенных гостей станет артист под псевдонимом Shaman.
Прямая трансляция будет проводиться на YouTube и Twitch. Стримить День России будут геймеры под никами SuperEvgexa, filipin_is_bro и Dosia_csgo.
9 мая в Minecraft дети организовали парад Победы и шествие «Бессмертного полка». Также День Победы отмечался в игре War Thunder.