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Радиоведущий Уолтерс подал в суд на разработчика ChatGPT за клевету

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Радиоведущий из Джорджии Марк Уолтерс подал в суд на разработчика ChatGPT компанию OpenAI за клевету. Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на материалы судебного разбирательства.

Нейросети дали задание резюмировать дело федерального суда на основе PDF-файла. ChatGPT дала неверный ответ и обвинила Уолтерса в незаконном присвоении более $5 млн. Ранее радиоведущий ни в чем подобном не обвинялся.

Издание проверило возможности генеративного искусственного интеллекта от OpenAI и получило от нейросети ответ, объясняющий, что она не может открывать внешние файлы. Вероятно, при выполнении задачи использовались плагины и дополнения.

Иск был подан 5 июня. Уолтерс требует от OpenAI возмещения денежного ущерба, но его размер не указывается.

ChatGPT заранее предупреждает пользователей о том, что система «может иногда генерировать неверную информацию». При этом генеральный директор OpenAI Сэм Олтмен заявлял, что сам пользуется нейросетью вместо книг для получения информации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных