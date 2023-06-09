Радиоведущий Уолтерс подал в суд на разработчика ChatGPT за клевету
Радиоведущий из Джорджии Марк Уолтерс подал в суд на разработчика ChatGPT компанию OpenAI за клевету. Об этом пишет издание The Verge со ссылкой на материалы судебного разбирательства.
Нейросети дали задание резюмировать дело федерального суда на основе PDF-файла. ChatGPT дала неверный ответ и обвинила Уолтерса в незаконном присвоении более $5 млн. Ранее радиоведущий ни в чем подобном не обвинялся.
Издание проверило возможности генеративного искусственного интеллекта от OpenAI и получило от нейросети ответ, объясняющий, что она не может открывать внешние файлы. Вероятно, при выполнении задачи использовались плагины и дополнения.
Иск был подан 5 июня. Уолтерс требует от OpenAI возмещения денежного ущерба, но его размер не указывается.
ChatGPT заранее предупреждает пользователей о том, что система «может иногда генерировать неверную информацию». При этом генеральный директор OpenAI Сэм Олтмен заявлял, что сам пользуется нейросетью вместо книг для получения информации.