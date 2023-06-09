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В Уфе произошло возгорание горюче-смазочных материалов рядом с ж/д станцией

Ведомости

В Уфе вечером 9 июня произошло возгорание горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада рядом с железнодорожной станцией, сообщил Telegram-канал управления МЧС по Башкирии.

«На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер», – говорится в сообщении.

Всего горит 60 куб. м горюче-смазочных материалов, добавили там. Угрозы перехода пламени на пути и цистерны нет.

В РЖД уточнили, что загорелись емкости для хранения жидкостей на путях необщего пользования предприятия «Уфа-Хим» рядом со станцией «Уфа», передает ТАСС. Перевозчик подчеркнул, что на движение пассажирских судов инцидент не повлияет. В минздраве региона сообщили об одном пострадавшем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных