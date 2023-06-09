В Уфе произошло возгорание горюче-смазочных материалов рядом с ж/д станцией
В Уфе вечером 9 июня произошло возгорание горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада рядом с железнодорожной станцией, сообщил Telegram-канал управления МЧС по Башкирии.
«На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер», – говорится в сообщении.
Всего горит 60 куб. м горюче-смазочных материалов, добавили там. Угрозы перехода пламени на пути и цистерны нет.