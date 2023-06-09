В Уфе произошло возгорание горюче-смазочных материалов рядом с ж/д станцией

В РЖД уточнили, что загорелись емкости для хранения жидкостей на путях необщего пользования предприятия «Уфа-Хим» рядом со станцией «Уфа», передает ТАСС. Перевозчик подчеркнул, что на движение пассажирских судов инцидент не повлияет. В минздраве региона сообщили об одном пострадавшем.