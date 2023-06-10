Суд в Москве арестовал обвиняемого в сбыте наркотиков музыканта из США

Как говорится в сообщении, бывший десантник ВС США и музыкант Лик обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что ранее по этому делу арестовали знакомую американца, россиянку Валерию Гробанюк. Речь идет о п. «г» ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)». Задержанным грозит до 12 лет колонии.