Суд в Москве арестовал обвиняемого в сбыте наркотиков музыканта из США
Хамовнический районный суд Москвы арестовал американца Майкла Трэвиса Лика по обвинению в организации сбыта наркотиков. Он останется под стражей до 6 августа, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Как говорится в сообщении, бывший десантник ВС США и музыкант Лик обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда уточняет, что ранее по этому делу арестовали знакомую американца, россиянку Валерию Гробанюк. Речь идет о п. «г» ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере)». Задержанным грозит до 12 лет колонии.
По информации РЕН ТВ, американец был задержан 6 июня, а во время обыска в квартире Лика обнаружили несколько свертков с наркотикам.